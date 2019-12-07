Тюмень, , 19:39 — REGNUM В Тюмени зданию дома на ул. Павла Шарова, 10а после взрыва газа обрушение не грозит. Об этом «Тюменской линии» сообщил представитель застройщика — заместитель генерального директора ТДСК Дмитрий Антипов.

«Установлено, что хлопок произошёл на первом этаже в первом подъезде, всего в доме два подъезда. Угрозы разрушения здания нет», — заявил Дмитрий Антипов изданию.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в Тюмени произошёл вечером 7 декабря 2019 года. Погиб сотрудник газовой службы, двое пострадавших находятся в реанимации клинической больницы. Предварительная причина взрыва — неправильная установка газового оборудования в квартире.