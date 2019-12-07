Нижний Новгород, , 19:26 — REGNUM В Нижнем Новгороде в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали 13 человек. Об этом 7 декабря сообщили в МВД по региону.

Ведомство сообщает, что среди пострадавших 10 детей, которые направлялись группой в театр.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 7 декабря, на улице Максима Горького около пяти вечера по местному времени, где в результате столкновения на регулируемом перекрестке четырех автомобилей, один из них выехал на пешеходный тротуар и сбил людей, находившихся на нем. Изначально появились сведения о девяти пострадавших пешеходах.

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