Тюмень, , 19:17 — REGNUM В Тюмени организована прокурорская проверка по факту взрыва бытового газа в жилом доме вечером 7 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На место происшествия по ул. Шарова, 10а выехал прокурор Тюмени Эдуард Гиматов. По результатам проверки будет принято решение о внесении актов реагирования, сообщают в тюменской прокуратуре.

Напомним, в результате взрыва бытового газа один человек погиб, трое пострадали. Предварительная причина пожара — неправильная установка газового оборудования в одной из квартир дома.

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