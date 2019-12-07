Тюмень, , 18:50 — REGNUM В правительстве Тюменской области сообщили о подробностях взрыва газа на первом этаже 4-этажного многоквартирного жилого дома по улице Павла Шарова, 10а. Ситуацию на контроле держит губернатор региона Александр Моор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

Напомним, хлопок газа произошёл 7 декабря около 18:00 по местному времени (16:00 мск). Есть погибший, который работал газовщиком. Трое пострадавших доставлены в медучреждения.

На данный момент известно, что выбиты стёкла одной из квартир, повреждена входная дверь. Также выбиты стёкла на трёх этажах в подъезде. Других повреждений нет.

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