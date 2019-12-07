Нижний Новгород, , 18:38 — REGNUM В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на девять пешеходов, находившихся на тротуаре, сообщили в ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Максима Горького около пяти вечера по местному времени, где в результате столкновения четырех автомобилей, один из них выехал на пешеходный тротуар и сбил людей, находившихся на нем.

В результате ДТП девять человек получили телесные повреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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