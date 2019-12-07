Москва, , 17:28 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Соответствующее решение огласила судья Наталья Дударь.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву», — огласила решение судья.

Полонкоев обвиняется по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

По данным ряда СМИ, Полонкоев, предположительно, является лидером организованной преступной группировки (ОПГ), совершившей нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии был убит 2 ноября в Москве, куда он прибыл на сессию. Вместе с ним был расстрелян его брат, работавший врачом в одной из столичных клиник. Киллер выпустил в них не менее 10 пуль, после чего скрылся на машине.

Одними из версий следствия стали профессиональная деятельность убитого и кровная месть.

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