Тбилиси, , 16:52 — REGNUM Судно, занимающееся рыбным промыслом под грузинским флагом, на борту которого находилось около 30 тонны рыбы, затонуло неподалеку от порта Поти в Черном море. Об этом 7 декабря сообщает телекомпания «Rustavi 2».

По словам капитана, судно столкнулось с большим бревном, которое протаранило корпус корабля и образовалась течь, вода стала набираться в трюмы, и оно затонуло.

По предварительным данным, все члены экипажа спасены. Судно принадлежало беженцу из Абхазии.

Официальных комментариев со стороны властей Грузии по поводу происшествия пока не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии никак не могут начать «проект века»