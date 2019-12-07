Одесса, Украина, , 16:02 — REGNUM Пожару в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря, присвоен статус чрезвычайно ситуации регионального уровня. Об этом 7 декабря заявил губернатор Одесской области Максим Куцый в ходе заседания совещания по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных происшествий, которое состоялось в связи с пожаром в одесском колледже. Видеозапись трансляции заседания в прямом эфире председатель Одесской ОГА разместил 7 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я бы отнес это чрезвычайное происшествие к чрезвычайным ситуациям техногенного характера регионального уровня. И на основе этого протокола, который я подпишу…[В связи — ИА REGNUM] с масштабностью трагедии я бы хотел как глава областной комиссии ТЕБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций — ИА REGNUM) огласить решение относительно создания штаба ликвидации последствий чрезвычайного происшествия», — отметил председатель ОГА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате пожара в одесском колледже увеличилось до пяти человек. Личность пятой погибшей, тело которой было обнаружено в сгоревшем здании в ночь на 7 декабря, установлена. Ею оказалась 63-летняя сотрудница колледжа.

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