Волгоград, , 15:59 — REGNUM Двое семилетних мальчиков провалились под лёд в Волгоградской области, один из них погиб. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Согласно предварительной информации, двое семилетних детей провалились под лёд на реке Цуцкан в хуторе Пронин в Серафимовичском районе. Мужчина, рыбачивший неподалёку и ставший очевидцем ЧП, бросился на помощь детям и сумел вытащить обоих мальчиков.

Один из детей через непродолжительное время скончался, второй ребёнок госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

В настоящее время следователи проводят проверку всех причин и обстоятельств трагедии.

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