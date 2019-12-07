Милан, Италия, , 15:15 — REGNUM Как минимум 18 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и мусоровоза в итальянском городе Милане. об этом 7 декабря сообщил ряд местных СМИ.

Авария произошла утром на бульваре Viale Egisto Bezzi, столкнулись рейсовый автобус компании АТМ и мусоровоз AMSA. По предварительным данным, автобус с пассажирами выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с мусоровозом.

В результате ДТП пострадали 18 человек, в том числе женщина-пешеход, переходившая дорогу в момент аварии, она госпитализирована в состоянии комы. Ещё 11 пассажиров автобуса были госпитализированы, шесть человек получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Сотрудники полиции перекрыли часть участка дороги для движения автотранспорта в целях выяснения обстоятельств и причин ДТП.

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