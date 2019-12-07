Прешов, , 15:13 — REGNUM Семь человек погибли, один числится пропавшим без вести, 39 человек пострадали — таковы страшные итоги взрыва газа с последующим пожаром в 13-этажном многоквартирном доме в городе Прешов на востоке Словакии. Об этом 7 декабря сообщает Словацкое радио со ссылкой на слова представителя национального корпуса пожарных и спасателей Яна Голиаша.

Как пояснил Голиаш, пожар, возникший 6 декабря в результате взрыва в жилом доме в Прешове, был потушен только 7 декабря. Огнём были охвачены шесть этажей многоэтажного дома.

В результате пожара погибли семь человек, 39 пострадали, один числится пропавшим без вести. Зданию грозит разрушение.

В настоящее время пожарные и спасатели продолжают обследование дома. После окончания поисково-спасательных работ в здании, если оно не разрушится, то власти города намерены снести его и построить на этом месте новый жилой дом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших и 40 раненых в результате пожара в высотном здании в Словакии.

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