Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Задержанные по делу об изготовлении и сбыте детской порнографической продукции знали, что будут делать с их детьми, когда отдавали их на съемки. Об этом 7 декабря заявил журналистам перед судебным заседанием прокурор Мариам Горелиани.

«У обвинения есть записи скрытой аудио и видеосъемки, а также данные о переписке обвиняемых между собой в соцсетях. Материалы подтверждают факт того, что они [обвиняемые] знали о том, что происходило на съемках», — сказал прокурор.

Как передавало ИА REGNUM, в Тбилиси 7 декабря начался процесс в отношении 11-ти задержанных по делу о детской порнографии. На суде рассматривается вопрос о мере пресечения задержанных на время следствия.