Астрахань, , 14:26 — REGNUM Учащиеся, преподаватели и персонал были эвакуированы из-за подозрительного чёрного пакета, найденного в школе города Астрахани. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

Подозрительный пакет был обнаружен в туалете школы №40 на улице Студенческой в Астрахани. Из здания школы были эвакуированы 40 человек, в том числе 26 учащихся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обследовали подозрительный пакет и не нашли в нём ничего опасного. Как показала проверка, в пакете оказалась сменная обувь, забытая кем-то из учеников.

В результате происшествия никто не пострадал, дети и педагоги смогут вернуться в здание школы в самое ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 140 детей из детского сада в Казани из-за короткого замыкания. Возгорания на территории детского сада обнаружено не было.

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