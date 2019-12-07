Калуга, , 14:07 — REGNUM 26-летний житель Калуги может судом быть лишён свободы сроком до двух лет за причинение смерти по неосторожности своему пятимесячному сыну. Об этом 7 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Диана Титарова.

По версии следствия, калужанин в сентябре 2018 года остался наедине со своим малолетним сыном, находясь под действием наркотических средств, пытался уложить ребенка спать, при этом несколько раз уронил его с рук. В результате полученной от удара об пол черепно-мозговой травмы ребёнок скончался на месте.

Между тем, за два месяца до трагедии от продолжительной болезни умерла мать ребенка. Мальчик воспитывался бабушкой и отцом, который также обвиняется правоохранителями в мелких кражах продуктов из магазинов и приобретении наркотиков для личного потребления.

В ходе следствия обвиняемый мужчина полностью признал свою вину.

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