Улан-Удэ, , 13:36 — REGNUM Пятилетний ребёнок был найден ночью прохожим под окнами жилого дома в Улан-Удэ. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД Бурятии.

Информация о найденном ребёнке поступила в отделение полиции около 02:00 7 декабря по местному времени. Ребёнка с травмами нашёл прохожий возле многоквартирного дома. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Мальчик был госпитализирован с переломом ноги.

Заявление о пропаже ребёнка поступило от 27-летней жительницы Улан-Удэ около 05:00 по местному времени. Женщина сообщила, что пропал её пятилетний сын. Предварительно удалось установить, что родители, уложив сына спать, отправились в гости. Ночью ребёнок проснулся и стал искать родителей. Не найдя их, он попытался выйти из дома, но не сумел открыть входную дверь квартиры и тогда принял решение выпрыгнуть из окна второго этажа.

Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Уточняется, что семья благополучная, на учёте в органах опеки не состояла. В отношении родителей составлен административный протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении из окна четвёртого этажа двухлетнего мальчика под Челябинском. Ребёнок получил перелом ключицы.

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