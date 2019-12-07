Сухум, , 13:34 — REGNUM В центре Сухума 7 декабря была прекращена подача электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили в Сухумском управлении электрическими сооружениями (СУЭС).

Сообщается, что авария произошла на питающей линии, идущей от электроподстанции. Ремонтная бригада выехало на место происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в части районов Абхазии также отключили подачу электроэнергии. В связи с ремонтными работами без света остались жители в западной части Сухума, Гудаутском районе, Новом Афоне и Пицунде.