Уфа, , 13:14 — REGNUM В Уфе на год закроют движение транспорта на одной из улиц города. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, движение автотранспорта с 9 декабря 2019 года до 15 декабря 2020 года будет закрыто на участке от бульвара Баландина до Железнодорожного переулка из-за строительства улицы Валерия Лесунова.

Отмечается, что ремонтные работы будут выполняться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Движение транспорта с улицы Ферина на бульваре Баландина перекрываться не будет.