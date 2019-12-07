Калуга, , 12:49 — REGNUM Ряд СМИ сообщили информацию об обнаружении в Калуге трупа мужчины без головы. Следователь и криминалист выезжали по сообщению полиции об обнаружении тела мужчины около двухэтажного дома по улице Труда. Информация об обезглавливании тела не соответствует действительности, сообщили 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следователем опрошены свидетели происшествия. На теле обнаруженного тела имеются признаки обморожения, по предварительной информации, мужчина ночевал в машине и употреблял спиртное.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге задержан предполагаемый убийца