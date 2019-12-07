Владимир, , 12:54 — REGNUM Причиной гибели трёх человек стало столкновение четырёх автомобилей на автотрассе в Ковровском районе Владимирской области. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 07:00 мск на 24-м километре автотрассы Сенинские Дворики — Ковров — Шуя. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля Lexus совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 32-летний мужчина и автомобилем ВАЗ под управлением 28-летнего водителя. После этого ВАЗ столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем УАЗ, которым управлял мужчина 49 лет.

В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи погибли водители автомобилей Lexus, Nissan и ВАЗ. Водитель автомобиля УАЗ не пострадал. Движение на участке автотрассы было затруднено.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства автокатастрофы.

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