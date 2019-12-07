Волгоград, , 12:22 — REGNUM Шины автомобиля, на котором пытался скрыться нарушитель правил дорожного движения (ПДД) прострелили инспектора ГИБДД во время погони в Волгоградской области. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 попытался скрыться от инспекторов ГИБДД в Старополтавском районе, когда они потребовали от него остановиться для проверки документов. При этом, во время погони за ним, водитель совершал опасные манёвры на дороге и предпринимал попытки наезда на автомобиль ДПС.

Инспектор ГИБДД, желая остановить преследуемый автомобиль, создававший во время движения опасные ситуации на дороге для других участников, сделал несколько выстрелов в воздух и по шинам автомобиля ВАЗ-2109. Получивший повреждения в колёсах автомобиль остановился, водитель был задержан.

В результате стрельбы никто не пострадал, служебная проверка установила правомерность действий полицейского. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Уточняется, что водитель ранее был лишён водительских прав за нетрезвое вождение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в Приамурье, которую открыли сотрудники полиции по нарушителю ПДД, находившемуся за рулём в нетрезвом состоянии.

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