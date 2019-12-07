Уфа, , 12:13 — REGNUM Концерт румынского фольклорного ансамбля «Цара Вранчей» состоится в Уфе. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, концерт приурочен ко Дню национального единения Румынии. В этот день румыны отмечают годовщину объединения страны в 1918 году и образование государства Румынии в пределах его сегодняшних границ.

Отмечается, что посольство Румынии в России инициировало гастроли фольклорного ансамбля «Цара Вранчей» из румынского города Фокшань для того, чтобы граждане России могли ознакомиться с культурой и традициями румынского народа.

Концерт состоится 9 декабря в 19:00 часов в Городском культурно-досуговом центре.