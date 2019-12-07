Уфа, , 11:55 — REGNUM В Башкирии ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, снег с дождем и морось. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие сутки в Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси. На дорогах возможен гололед и гололедица. Ветер 9−14 метра в секунду с порывами до 18 м/с. Ожидается ухудшение видимости на дорогах.

Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, а при прояснениях будет доходить до минус 11 градусов Цельсия. Днем ожидается потепление до двух градусов тепла. Сотрудники ГУ МЧС России по Башкирии просят всех соблюдать правила безопасности.