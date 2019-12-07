Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Двух мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж, задержали сотрудники полиции в Тбилиси. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба МВД Грузии.

Как рассказали в ведомстве, задержание произошло во время загрузки мужчинами автомобиля краденными вещами. Задержанным 35 и 38 лет. При обыске у них был также обнаружен комплект отмычек.

Сообщается, что после проверки следствие установило причастность задержанных к серии краж.

«Следствие установило, что в течение трех последних месяцев А.К. и А.Т. в разных районах Тбилиси обокрали 24 квартиры. Часть украденных вещей они хранили у себя дома», — рассказали в МВД.

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что задержанные признали свою вину. Полиция ищет другое украденное имущество. Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.