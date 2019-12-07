Афины , , 11:29 — REGNUM За участие в беспорядках 77 человек задержаны полицией в разных городах Греции. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба полиции.

Ряд мероприятий, в том числе маршей, прошли в ряде городов Греции в память об убитом 6 декабря в 2008 году подростке Алексисе Григоропулосе. 15-летний подросток был застрелен в районе Эксархия при невыясненных обстоятельствах после стычки группы молодёжи с полицией.

Гибель подростка спровоцировала беспорядки в ряде крупных городов Греции. Подобные акции проходят в стране каждый год. Пресс-служба полиции сообщила, что полицейским пришлось давать отпор группам лиц, атаковавших силовиков с «коктейлями Молотова», камнями и другими предметами.

Всего в результате беспорядков были ранены три сотрудника полиции. В столице Греции, городе Афины, были задержаны 50 человек, в Салониках задержаны восемь человек, в Патрах задержали 19 человек. Из задержанных было арестовано 19 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении мер безопасности в Греции из-за возможных акций протеста в день гибели 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса. К охране порядка были привлечены четыре тысячи полицейских.

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