Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Чиновника, работающего в мэрии города на юге Грузии Тетрицкаро, задержала Служба государственной безопасности (СГБ) по подозрению в получении взятки. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба СГБ.

По данным правоохранителей, задержанный возглавляет отделение управления имуществом. По их мнению, он предоставил в аренду участок муниципальной земли гражданину Турции, за что потребовал 1 тысячу лари (около $340 по курсу).

Ведется следствие, чиновнику грозит наказание в виде тюремного срока от шести до девяти лет.

Напомним, ранее по подозрению в махинациях с муниципальной землей в Грузии был задержан чиновник из мэрии Кедского муниципалитета (Аджария).