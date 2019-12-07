Ярковский район, Тюменская область, , 11:12 — REGNUM В Ярковском районе Тюменской области на федеральной трассе произошло столкновение шести автомобилей. Пострадал один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Массовая авария случилась 6 декабря 21:40 по местному времени (19:40 мск) на 95 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно установлено, что после столкновения автомобилей «Фольксваген Поло» и «ВАЗ 2105», зацепило ударом «Шкоду». Затем в затормозивший «Фольксваген» въехали «Мерседес» и тягач «ДАФ», который съехал в кювет, а в «Фольксваген» въехал в автомобиль «Тойота».

В итоге травму грудной клетки получил 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген».