Уфа, , 12:15 — REGNUM Родители подростка, который погиб, работая в детском лагере в Башкирии, получат компенсацию в один миллион рублей. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, это стало возможным после внесения изменений в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Отмечается, что раньше закон не защищал права родителей молодых неженатых граждан, которые погибли на производстве. Не являясь иждивенцами, он не могли претендовать на компенсацию.

Закон в новой редакции даем им такое право. Сообщается, что нововведение действует на случаи, возникшие с 1 января 2019 года.

Напомним, что летом текущего года 15-летний подросток подрабатывал на территории детской базы отдыха «Чайка» в Бирском районе. На школьника упал флагшток. Ребенок погиб от полученных травм. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Со школьником не был заключен трудовой договор, но через суд было доказано наличие трудовых отношений.

До нововведения родители для получения страховой выплаты, должны были через суд доказать, что находили на иждивении у школьника. Теперь изменения в законе позволяют родителям получить страховую выплату без такого суда.

Отмечается, чтобы получить выплату необходимо обратиться в Фонд социального страхования.