Москва, , 11:16 — REGNUM Водитель, сбивший насмерть двух пешеходов на севере Москвы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 7 декабря сообщила журналистам пресс-служба УГИБДД по городу.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД завершили процедуру медицинского освидетельствования водителя автомобиля. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе ГИБДД сообщили о трёх погибших и одном пострадавшем в результате ДТП. Среди погибших — два пешехода и водитель автомобиля.

Пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщает о трёх погибших и двух пострадавших в результате аварии. Людей, находившихся в автомобиле пришлось деблокировать, для чего у автомобиля была срезана крыша. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о публикации видео с места ДТП у станции МЦК на севере Москвы.

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