Донецк, , 11:21 — REGNUM За прошедшие сутки боевики ВСУ десять раз нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой народной Республики. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.

Боевиками были обстреляны населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Зайцево, Красный Партизан, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты «Трудовская»), Докучаевск, Набережное, Октябрь.

При обстрелах боевики ВСУ применили минометы калибром 120 мм, 82 мм, РПГ/СПГ, БТР/БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие. Всего боевики выпустили по территории республики 118 боеприпасов.

Сообщается также, что информация о жертвах среди мирного населения в данный момент не поступала. Также на данный момент нет информации относительно разрушений.

В представительстве также напомнили, что за предыдущие сутки (5 декабря) по территории республики боевиками было выпущено 32 единицы боеприпасов.