Барнаул, , 11:20 — REGNUM Движение автотранспорта ограничено дорожными службами из-за сильного снежного бурана на некоторых участках федеральной автотрассы в Алтайском крае. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба правительства региона.

Движение пассажирских автобусов и большегрузного транспорта ограничено по федеральной автодороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска). Движение по участку автотрассы краевого значения Поспелиха — Курья — Третьякова — граница Республики Казахстан полностью закрыто для всех видов автотранспорта.

Причиной ограничения движения стали сильный снегопад, метель при боковом ветре скоростью до 15−20 м/с с отдельными порывами до 27 м/с и ограниченная видимость 50−100 м.

Региональное управление ГИБДД напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными во время движения при неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также водителей попросили, по возможности, отказаться от поездок на дальние расстояния.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении движения пассажирского автотранспорта на нескольких автодорогах в Алтайском крае.

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