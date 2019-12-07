Луцк, Украина, , 11:19 — REGNUM В Волынской области сотрудники службы безопасности Украины пресекли контрабанду сигарет на сумму почти пять миллионов гривен ($211 тысяч). Об этом вечером 6 декабря сообщается в пресс-службе управления службы безопасности Украины в Волынской области.

Табачные изделия при ввозе на Украину скрывались среди грузов, предназначенных для одного из крупнейших на Украине предприятий-производителей мебели. Фура с грузом была остановлена в Турийском районе области. По документам водитель перевозил плиты, изготовленные из древесной стружки.

«При осмотре автомобиля сотрудники СБУ обнаружили 130 тысяч пачек сигарет иностранного производства, скрытых в полостях, специально оборудованных среди груза. По предварительной оценке, стоимость выявленных табачных изделий составляет более 5 млн гривен», — отмечено в сообщении.

В ведомстве сообщили, что контрабандный груз направлялся в страны Европейского Союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Закарпатской области сотрудниками правоохранительных органов было изъято 374 кг героина. Контрабандный груз был предназначен для вывоза в одну из стран ЕС.

Читайте также: На Украине правоохранители изъяли 374 кг контрабандного героина