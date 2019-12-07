Самара, , 10:40 — REGNUM Один человек погиб и еще один получил травмы во время ДТП в Самаре. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла 7 декабря в 00 часов 30 минут на Волжском проспекте.

По версии сотрудников ГИБДД, не установленный водитель, управляя автомобилем «Тойота-Камри», ехал по Волжскому шоссе. В какой-то момент его автомашина съехала на правую обочину и наехала на световую опору, а затем срезалась в дерево.

В результате аварии девушка, 1995 г.р. скончалась на месте.

Кроме этого мужчина-пассажир автомобиля 1990 года рождения был госпитализирован. В настоящий момент полицейские выясняют, кто находился за рулем легковушки, а также все обстоятельства ДТП.