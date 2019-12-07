* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киев, , 10:29 — REGNUM На территории Украины были задержаны четверо иностранных граждан. Один из задержанных был ранее внесен в базу Интерпола за участие в террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и осужден на двенадцать лет лишения свободы. Об этом 6 декабря сообщается в пресс-службе национальной полиции Украины.

В полиции напомнили, что ранее, 21 ноября на Украине было совершено нападение на пенсионеров, в ходе которого потерпевшие были жестоко избиты и ограблены. Нападающие скрылись с места преступления. Позже 69-летний пенсионер скончался от полученных травм в лечебном учреждении. Сотрудники правоохранительных органов проводили оперативно-розыскные мероприятия. В результате по подозрению в совершении данного преступления были задержаны четверо иностранцев. Как выяснилось, один из задержанных, находится в розыске Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во время обысков у подозреваемых было изъято оружие и взрывчатые устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве был задержан иностранный гражданин, который подозревался в связях с террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

* ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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