Москва, , 10:28 — REGNUM Видеозапись с места ДТП возле станции МЦК «Окружная» на севере Москвы появилось в социальных сетях. Запись, запечатлевшую момент аварии 7 декабря была выложена в Telegram-канале Baza.

На видеозаписи видно светлый автомобиль, на огромной скорости въезжающий в вестибюль МЦК «Окружная».

По предварительной информации, в результате ДТП погибли три человека, в том числе водитель автомобиля.

На видео, выложенном в сеть агентством новостей «Москва» можно увидеть работу сотрудников полиции и МЧС на месте ДТП. В кадр попал легковой автомобиль со срезанной крышей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на проезде Локомотивном на севере Москвы, в результате которой, по предварительным данным, погибли три человека, как минимум один пострадал.

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