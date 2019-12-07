Одесса, Украина, , 10:04 — REGNUM На месте пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в ночь на 7 декабря было обнаружено тело еще одного погибшего, пол и личность которого устанавливается. Об этом 7 декабря сообщается в пресс-службе национальной полиции Одесской области.

По состоянию на 8:00 утра (9:00 мск) в результате пожара погибли пять человек. Продолжаются поиски еще десяти человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одессе 4 декабря произошел пожар в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного в центральной части города по адресу улица Троицкая, дом 25. Здание, которое в Одессе более известно как дом Асвадурова, было построен еще в начале прошлого столетия (1913−1914 гг.).

Проверку относительно соблюдения требований пожарной безопасности в здании сгоревшего колледжа проводили последний раз в 2014 году и тогда были обнаружены нарушения, которые было необходимо устранить. В частности, были обнаружены проблемы с пожарной сигнализацией. Как сообщали очевидцы пожара, пожарная сигнализация в момент начала пожара не сработала.

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