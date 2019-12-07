Москва, , 10:03 — REGNUM Количество жертв ДТП у станции МЦК «Окружная» в Москве, где автомобиль врезался в вестибюль, возросло до трёх. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на Локомотивном проезде на севере Москвы. По уточнённым данным, в результате аварии погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля. Ещё как минимум один человек получил травмы.

Пострадавший госпитализирован. Для деблокировки водителя и пассажира спасателям пришлось полностью срезать крышу легкового автомобиля. По словам очевидцев, автомобиль ехал с явным превышением скоростного режима.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и трёх пострадавших в результате ДТП в Локомотивном проезде на севере Москвы.

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