Уфа, , 09:50 — REGNUM Три человека, в том числе 8-летний ребенок погибли в ДТП в Дуванском районе Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, 6 декабря примерно в 19:00 часов на 79 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит столкнулись «Ford Focus», которым управлял 48-летнего местный житель и «Nissan X-Trail» под управлением 35-летнего жителя Салаватского района.

В результате ДТП водитель «Ford» и 8-летний пассажир «Nissan» погибли на месте. Водитель «Nissan» скончался в больнице через некоторое время.

Известно, что на момент аварии ребенок сидел на заднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причину аварии.