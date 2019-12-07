Самара, , 09:25 — REGNUM Водитель легкового автомобиля скончался после дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла 6 декабря в 17: 40 часов на 976 км автодороги М-5 «Урал».

По версии сотрудников ГИБДД, мужчина 1986 года рождения, управляя легковым автомобилем, двигался по Обводному шоссе. При развороте в месте, где это запрещено, он не уступил дорогу грузовому автомобилю «Ман».

В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.