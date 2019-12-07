Уфа, , 09:05 — REGNUM Мужчину в Башкирии обвиняют в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в январе текущего года 24-летний обвиняемый решил заработать денег и установил на свой компьютер файлообменную программу, которая позволяла участникам пиринговой сети напрямую обмениваться материалами через интернет.

Обвиняемый загрузил порнографические материалы и дал другим участникам общий доступ к видеофайлам за соответствующее вознаграждение. Тем самым он распространил видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних неограниченному числу пользователей сети.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

Обвиняемый, который впоследствии признал свою вину, был задержан сотрудниками правоохранительных органов Чишминского района Башкирии.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.