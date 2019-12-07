Уфа, , 09:05 — REGNUM Деятельность автомобильной газозаправочной станции приостановлена в Уфе. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, на улице Жукова вблизи многоквартирного жилого дома была установлена автомобильная газозаправочная станция.

Отмечается, что собственник АГЗС не имел лицензии на эксплуатируемое оборудование, кроме этого, у него отсутствовала техническая и проектная документация.

Более того, заправка располагались на расстоянии до мест пребывания людей, которое в шесть раз меньше, чем это положено по нормам.

По данному факту было возбуждено административное дело по по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. В результате предприниматель был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Сообщается, что поскольку нарушения не были устранены, то сотрудники надзорного ведомства, потребовали через суд запретить незаконную деятельность бизнесмена до полного устранения нарушений.

Отмечается, что суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.