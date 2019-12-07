Москва, , 08:09 — REGNUM Пятерых человек сбил автомобиль, врезавшийся в вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) на севере Москвы, двое из них погибли. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в Локомотивном проезде. По предварительным данным, автомобиль Mazda сбил человека и въехал в вестибюль станции «Окружная» МЦК.

В результате аварии пострадали пять человек, двое из них погибли. Три человека госпитализированы, в том числе водитель и пассажир автомобиля Mazda.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих человек в результате ДТП в Можайском городском округе в Подмосковье.

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