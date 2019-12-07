Луганск, , 07:57 — REGNUM Украинские боевики дважды обстреляли территорию Луганской народной Республики за минувшие сутки. Об этом 7 декабря сообщается на telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Из населенного пункта Луганское по населенному пункту Логвиново было выпущено шесть мин из миномета калибром 82 мм и совершено двенадцать выстрелов из БМП-1. Также из населенного пункта Луганское по населенному пункту Нижнее Лозовое было выпущено четыре мины из миномета калибром 120 мм.

В данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в народной милиции Луганской народной Республики сообщили, что на позициях ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка произошел взрыв.

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