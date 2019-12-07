Пенсакола, США, , 07:32 — REGNUM Шестеро граждан Саудовской Аравии были задержаны после стрельбы на военно-морской базе США «Пенсакола» во Флориде, передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что задержанных в настоящее время допрашивают и выясняют причастность к инциденту со стрельбой. Отмечается, что саудовских граждан правоохранители задержали недалеко от базы «Пенсакола».

Напомним, 6 декабря военнослужащий ВВС Саудовской Аравии открыл огонь на базе ВМС США «Пенсакола» в штате Флорида. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря за расследования случая со стрельбой на авиабазе «Пенсакола» взялись сотрудники Федерального бюро расследований США. Ранее король король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам королевства помочь Соединенным Штатам в расследовании происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: ФБР подключилось к расследованию инцидента на авиабазе ВМС США