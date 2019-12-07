Фошань, Китай, , 07:32 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в горном районе провинции Гуандун на юге Китая, взят под контроль. Об этом 7 декабря заявили в Управлении по чрезвычайным ситуациям провинции, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар вспыхнул 5 декабря в 13:53 по местному времени в городе Фошань. В результате происшествия были эвакуированы 1069 человек. На месте работают 2423 сотрудника чрезвычайных служб. Кроме того, власти отправили вертолеты для тушения пожара. Причиной возгорания называется сухая погода, которая сопровождается сильным ветром. Сведений о жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате лесных пожаров на востоке Австралии огнем было уничтожено более 680 жилых домов.