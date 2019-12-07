Монтгомери, США, , 05:22 — REGNUM Сотрудник полиции американского штата Алабама погиб в перестрелке в городе Хантсвилль, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что полицейский участвовал в операции по задержанию наркоторговцев, получивших большую партию наркотиков. В ходе операции подозреваемый достал оружие и открыл огонь. В результате перестрелки полицейский погиб. Подозреваемый был задержан после непродолжительной погони.

Отмечается, что это уже шестой сотрудник полиции штата, погибший в 2019 году при исполнении обязанностей.