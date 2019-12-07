Виндхук, , 04:54 — REGNUM В результате наводнения, вызванного сильными ливнями в центральной части Намибии, погибли одна женщина, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что 30-летняя женщина шла с работы домой, однако при попытке перейти реку ее и еще троих человек смыло сильным потоком. В результате происшествия женщина погибла.

По данным местных метеорологических служб, сильный ливень со штормовым ветром продлится в Намибии почти неделю. Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе выпали осадки, превышающие месячную норму. Наводнение уже разрушило и смыло несколько домов в центральной Намибии.