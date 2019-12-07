Посёлок городского типа Южно-Курильск, Сахалинская область, , 04:09 — REGNUM Пожар произошел в котельной в Южно-Курильске в ночь на 7 декабря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание произошло на транспортерной ленте на площади 15 квадратных метров. К 02:05 по местному времени (18:05 по московскому) пожар был ликвидирован. В тушении возгорания принимали участие три человека и одна единица спецтехники. Пострадавших не было. Отмечается, что теплоснабжение поселка не было нарушено в результате происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря произошел пожар в 16-этажном жилом доме в Краснодаре. Общая площадь возгорания составляла 45 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.

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