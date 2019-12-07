Мехико, , 03:22 — REGNUM В окрестностях мексиканского города Пуэбла произошел взрыв, сообщает газета Sol de Mexico.

Сообщается, что в результате взрыва погибли четыре человека, еще десять получили ранения. Пострадавших в результате трагедии госпитализировали. По предварительной версии, взорваться могла пиротехника, однако официальных комментариев от местных властей пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября два человека погибли при взрыве в мастерской по производству пиротехники в Мехико. Также ранения получили шестеро человек.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве в пиротехнической мастерской в Мексике погибли два человека