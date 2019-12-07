Пенсакола, США, , 02:43 — REGNUM Расследование стрельбы на авиабазе ВМС США «Пенсакола» во Флориде возглавили сотрудники Федерального бюро расследований. Об этом 6 декабря сообщает отделение бюро в Джексонвилле на странице в Twitter.

На место происшествия отправлена оперативная группа ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам королевства оказать помощь США в расследовании происшествия на американской авиабазе ВМС «Пенсакола», где, по данным властей штата, военнослужащий ВВС Саудовской Аравии открыл стрельбу, убив четырех человек и ранив восьмерых.

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