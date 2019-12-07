Петропавловск-Камчатский, , 02:28 — REGNUM Десять краснокнижных кречетов, изъятых у браконьеров на Камчатке, выпустили на волю, сообщает камчатское агентство по охране животного мира.

Отмечается, что птиц выпустили на волю сотрудники Отдела государственного охотничьего надзора вместе с представителями МВД. Отмечается, что остальные 11 кречетов до сих по остаются на реабилитации. После нее птиц также выпустят на волю.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Камчатском крае была задержана организованная группа из трех человек, которая незаконно приобрела и содержала 21-го кречета. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Ущерб государству оценивается в сумму более 23 млн рублей.

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